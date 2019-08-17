Sancaktepe'de patlamanın yaşandığı bina havadan görüntülendi
54 dakika önce
Sancaktepe'de patlamanın yaşandığı bina havadan görüntülendiİSTANBUL - Sancaktepe'de patlamanın yaşandığı alan havadan görüntülendi.
Sancaktepe Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 10:38 Kaynak: İHA
'de patlamanın yaşandığı bina havadan görüntülendi
İSTANBUL - Sancaktepe'de patlamanın yaşandığı alan havadan görüntülendi. Görüntüler patlamanın boyutunu gözler önüne serdi.
Mevlana Mahallesi Kemal Koçak
Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın dördüncü katında bulunan dairede saat 07.30'da iddiaya göre doğalgaz patlaması meydana gelmişti.Şiddeti patlama nedeniyle dairenin duvar ve pencereleri yıkılmıştı. Patlamanın yaşandığı bina havadan görüntülendi. Görüntüler patlamanın büyüklüğünü gözler önüne serdi.
Anne ve baba, öldüğüne inanamadıkları çocuklarına tekrar tekrar kalp masajı yaptı Yangında alevlerin ortasında kalan yaşlı çift, hayatını kaybetti Aşiret kızıyla fotoğrafını Facebook'a yükleyen genç, kurşun yağmuruna tutuldu Avrupa Birliği ülkesi Belçika, cinsel ilişkiye rıza yaşının 14'e indirilmesine karar verdi