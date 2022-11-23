İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Sancaktepe'deki ziyaretinde ilginç anlar yaşandı. Esnaf ve vatandaşla konuşan İmamoğlu, "Başkanım şiddete hayır" sesini duyunca neye uğradığını şaşırdı.
Bebek arabasıyla pazara gelen genç bir kadın, tartıştığı yaşlı adamın şiddetine uğradığını söyledi. "Bana vuruyor" sözleriyle isyan eden genç kadının imdadına İmamoğlu yetişti.
Hızlıca olaya müdahale eden İmamoğlu, yanına gittiği genç kadını ve ağlayan bebeğini sakinleştirdi. Bir süre kadınla sohbet eden İmamoğlu, "Kızım, kardeşim, sakin ol. Üzülme, nefes al" sözleriyle sakinleştirmeye çalıştı.
İmamoğlu, genç kadının çocuğuna da 2 tane oyuncak bebek hediye etti.
Son Dakika › Güncel › Sancaktepe'de pazar ziyareti gerçekleştiren İBB Başkanı İmamoğlu, yanına gelip 'şiddet görüyorum' diyen genç kadını sakinleştirdi - Son Dakika