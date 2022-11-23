Sancaktepe'de pazar ziyareti gerçekleştiren İBB Başkanı İmamoğlu, yanına gelip "şiddet görüyorum" diyen genç kadını sakinleştirdi - Son Dakika
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Sancaktepe'de pazar ziyareti gerçekleştiren İBB Başkanı İmamoğlu, yanına gelip "şiddet görüyorum" diyen genç kadını sakinleştirdi

24.11.2022 00:00

Sancaktepe'de pazar ziyareti gerçekleştiren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, pazarda tartıştığı yaşlı adamın kendisine vurmaya kalktığını söyleyen kadını sakinleştirmek için çabaladı. İmamoğlu, kadını güçlükle sakinleştirerek, "Kızım, kardeşim, sakin ol" diyerek uzun süre dil döktü.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Sancaktepe'deki ziyaretinde ilginç anlar yaşandı. Esnaf ve vatandaşla konuşan İmamoğlu, "Başkanım şiddete hayır" sesini duyunca neye uğradığını şaşırdı.

"ŞİDDET GÖRÜYORUM" DEYİP İMAMOĞLU'NA SESLENDİ

Bebek arabasıyla pazara gelen genç bir kadın, tartıştığı yaşlı adamın şiddetine uğradığını söyledi. "Bana vuruyor" sözleriyle isyan eden genç kadının imdadına İmamoğlu yetişti.

İmamoğlu'nun pazar ziyaretinde ilginç anlar! 'Şiddet görüyorum' diyen kadının imdadına yetişti

İMAMOĞLU KADINI GÜÇLÜKLE SAKİNLEŞTİRDİ

Hızlıca olaya müdahale eden İmamoğlu, yanına gittiği genç kadını ve ağlayan bebeğini sakinleştirdi. Bir süre kadınla sohbet eden İmamoğlu, "Kızım, kardeşim, sakin ol. Üzülme, nefes al" sözleriyle sakinleştirmeye çalıştı.

İmamoğlu'nun pazar ziyaretinde ilginç anlar! 'Şiddet görüyorum' diyen kadının imdadına yetişti

AĞLAYAN ÇOCUĞA BEBEK HEDİYE ETTİ

İmamoğlu, genç kadının çocuğuna da 2 tane oyuncak bebek hediye etti.

İmamoğlu'nun pazar ziyaretinde ilginç anlar! 'Şiddet görüyorum' diyen kadının imdadına yetişti
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Ekrem İmamoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sancaktepe'de pazar ziyareti gerçekleştiren İBB Başkanı İmamoğlu, yanına gelip 'şiddet görüyorum' diyen genç kadını sakinleştirdi - Son Dakika


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