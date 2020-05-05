SANCAKTEPE'DE PAZARDA YOĞUNLUK - Son Dakika

SANCAKTEPE'DE PAZARDA YOĞUNLUK
6 saat önce
(Tür: İstanbul)
Haber Yayın Tarihi: 05.05.2020 04:51 Kaynak: DHA
Son Dakika Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'nun programına video göndererek soru sordu Hollywood'un yıldız ismi Jessica Alba, Yasemin Özilhan'ı takip ediyor Fenomen Murat Övüç'ten Nur Yerlitaş itirafı: Beni o meşhur etti, cebime demet demet para koyardı Yılmaz Erdoğan, Acun Ilıcalı'yı aradı: Ersin'in köpeğinin öldüğünü söylersek adamı kaybedebiliriz Bahar Şahin, yeni yaşını cesur mini elbiseli pozuyla kutladı Oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile Tarkan'ın yıllar önce çekilen fotoğrafı Instagram'da beğeni topladı Sanatçı Haluk Levent'in çağrısıyla gecekonduda yaşayan Ülker teyze, yeni evine kavuştu Hollywood yıldızları, koronavirüsün ardından film çekmek için Türkiye'ye gelecek Nesrin Cevadzade, kuaförlerin açılması kararı sonrasında mutluluk pozu verdi Survivor tarihinde bir ilk! Oyunu kazanan yarışmacılar, Instagram'da canlı yayın yapacak Şarkıcı Nilay Dorsa, akıma uyarak evinin terasında güneşlendi Şarkıcı Erhan Güleryüz, müzisyenlere Grup Yorum için çağrı yaptı: Gelin konserde beraber şarkı söyleyelim Ünlü yönetmen Özer Kızıltan yaşamını yitirdi Survivor'da yarışmacı seçme hakkı olan Gönüllüler takımı, üst üste Ersin'i seçince tartışma çıktı Telefonla oynadığı için kocasını sandalyeye bantlayan Ebru Şancı, Aile Bakanlığı'na seslendi: Oyun yasaklansın