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Sancaktepe'de Pektus Farkındalık Haftasına dikkat çekmek için 5 hasta ameliyat edildi - Son Dakika

Sancaktepe'de Pektus Farkındalık Haftasına dikkat çekmek için 5 hasta ameliyat edildi

24.06.2021 21:15

Sancaktepe'de Pektus Farkındalık Haftasına dikkat çekmek için 5 hasta ameliyat edildi 21-27 Haziran Pektus Farkındalık Haftasına dikkat çekmek amacıyla Sancaktepe Şehit Profesör Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 5 pektus hastası ameliyat edildi.

Sancaktepe'de Pektus Farkındalık Haftasına dikkat çekmek için 5 hasta ameliyat edildi

İSTANBUL - 21-27 Haziran Pektus Farkındalık Haftasına dikkat çekmek amacıyla Sancaktepe Şehit Profesör Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 5 pektus hastası ameliyat edildi. Ayrıca pektus hastalığına farkındalık oluşturmak amacıyla Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Pektus derneğinin renkleri olan turuncu ve mavi renklerler aydınlatıldı.

21-27 Haziran Pektus Farkındalık Haftasında, Pektus Derneği tarafından pektus hastalığına dikkat çekmek ve halkı bilinçlendirmek amacıyla geçen sene olduğu gibi bu sene de anlamlı bir etkinliğe imza atıldı. Pektus Derneği tarafından ulaşılan, ihtiyacı olan herhangi bir merkeze ulaşamayan beş pektus hastası, Sancaktepe Şehit Profesör Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ameliyat edilerek sağlığına kavuştu. Ameliyatlardan ardından, Pektus Derneği tarafından düzenlenen toplantı ile hem pektus hastalığı hakkında uluslararası çapta farkındalık oluşturmak hem de halkı pektus hastalığı hakkında bilgilendirmek amaçlandı.

Ayrıca geçtiğimiz akşam, pektus hastalığına farkındalık oluşturmak amacıyla Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Pektus Derneğinin renkleri olan turuncu ve mavi renklerler aydınlatıldı.

Yapılan ameliyatlar hakkında konuşan Pektus Derneği Başkanı Profesör Doktor Mustafa Yüksel, "Pektus Derneği kurucusu ve halen başkanıyım. Bizim Pektus Farkındalık Haftası 21 - 27 Haziran'da bütün dünyada kutladığımız farkındalık haftası nedeniyle Sancaktepe Şehit Profesör Doktor İlhan Varank Eğitim Araştırma Hastanesi'nde bir günlük bir workshop düzenledik. Bu aktivitede öğleye kadar beş tane, dernek vasıtasıyla bulduğumuz, ihtiyacı olan herhangi bir merkeze ulaşamayan beş pektus hastasını ameliyat ettik. Ameliyatlardan ikinci ameliyatı bitirdik. Bundan sonra üç ameliyatımız daha var.

Pektus, göğüs duvarı deformitesi demek. 300 doğumda bir adet görülüyor. İçe çökük olursa kunduracı göğsü, dışa çıkık olursa buna güvercin göğüsü veriyoruz. Kunduracı göğsünde göğüs çöküntüsü, kalpte, akciğerlerde baskı oluşturduğu için bu çocuklarda aktivite sınırlaması, kalpte aritme ve bir şekilde bir tansiyon düşüklüğü taşikardi gibi septomlara sebep oluyor. O nedenle bunların bir an önce tedavi edilmesi gerekiyor. Erken yakalanırsa ameliyat dışı tedavilerle bunları düzeltmek mümkün. Eğer buluğ çağını geçirirse bu çocuklar ameliyatla minimal invaziv yöntemle göğüs kafesi içine takılan bir barla, ihtiyaç olursa iki veya üç barla göğüs kafesi düzeltiliyor.

Geçen sene de aynı şekilde beş tane ameliyat yapmıştık. Öğleden sonra da bilimsel toplantı yaparak hem diğer ülkeleri bilgilendirmek hem de bu aktiviteyle halkta farkındalık oluşturma gayretiyle yapıyoruz bu aktiviteleri. Bizim rengimiz turuncu ve mavi. Dün akşam, yılda bir kere Boğaz Köprüsü de turuncu ve mavi renge bir saatliğine bürünüyor. Biz de "pektusunuz varsa, tedavi yolları da var" sloganıyla bütün halka, vatandaşlarımıza bu hastalıktan korkmamalarını erken tanıyla tedaviye bir an önce ulaşmalarını öneriyoruz" dedi.

Sancaktepe Şehit Profesör Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, "Aslında Pektus özellikle ülkemizde çok sık karşılaştığımız ama belki kıyafetlerin altında gizli olduğu için fark etmediğimiz bir hastalık ve çocukluk yaş grubunda kişilerin gelişimini etkileyen, kozmetik anlamda çok hoş olmayan bir görüntü olduğu için ruhsal anlamda da çocukları çok yoran bir hastalık. Bunun aslında çok kısa süren bir ameliyatla düzeltilebilmesi imkanına kavuştu dünya ve ülkemizde de bu işi çok iyi yapan insanlar var. Bunlardan bir tanesi de Profesör Doktor Mustafa Yüksel. Kendisi bu işi dünyada belki de reklam yüzü olan ve bu işi en iyi yapan kişilerden biri. Biz de hastane olarak bu ameliyatı oldukça sık yapıyoruz. Hocamızı da buraya davet ettik çünkü Pektus Kliniği'nin de girişimleriyle bu hafta dünyada Pektus farkındalık haftası olarak kutlanıyor. Biz de bugüne özel beş tane pektus hastasının ameliyatını hastanemizde yaptık. Öğleden sonra da bilimsel bir toplantı gerçekleşecek. Böyle bir hastalığın tedavisinin mümkün olduğunu aslında anlatmak adına bu hafta önemli bir organizasyon. Hem aileyi hem çocukları yoran bu hastalığın aslında kısa sürede çözümünün olduğunu gösterilmesi ve insanların bu konuda bilgilenmesi adına önemli" diye konuştu.

Sancaktepe'de Pektus Farkındalık Haftasına dikkat çekmek için 5 hasta ameliyat edildi
Sancaktepe'de Pektus Farkındalık Haftasına dikkat çekmek için 5 hasta ameliyat edildi
Sancaktepe'de Pektus Farkındalık Haftasına dikkat çekmek için 5 hasta ameliyat edildi
Sancaktepe'de Pektus Farkındalık Haftasına dikkat çekmek için 5 hasta ameliyat edildi

Fatih Sultan Mehmet, Sancaktepe, Haziran, Şehit, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Sancaktepe'de Pektus Farkındalık Haftasına dikkat çekmek için 5 hasta ameliyat edildi - Son Dakika


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