Powerbankin içine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika
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Powerbankin içine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi

07.10.2022 13:46

Powerbankin içine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildiİSTANBUL Sancaktepe'de polis ekipleri, dar alan huzur uygulamasında durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

Powerbankin içine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi

İSTANBUL Sancaktepe'de polis ekipleri, dar alan huzur uygulamasında durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Yürütülen çalışmalarda, ekiplerin araçta bulduğu powerbankin hafif olması ve kenarının açık olması dikkat çekince yapılan incelmelerde, Powerbankin içinde satışa hazır halde olduğu tespit edilen narkotik madde ele geçirildi.

Sancaktepe'de polis ekipleri dar alan huzur uygulamasında durumundan şüphelendikleri siyah renkli bir aracı durdurdu. Yürütülen kontrollerde aracın vites topuzunun kenarında bulunan ve akıllı cep telefonları şarj etmeye yarayan powerbankin hafif olması kenarının ise açık olması ekiplerin dikkatini çekti. Ekipler tarafından yapılan incelmelerde, powerbankin içinde satışa hazır halde olarak gizlenmiş narkotik madde ele geçirildi.

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Kaynak: İHA

Sancaktepe, Narkotik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Powerbankin içine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Powerbankin içine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika
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