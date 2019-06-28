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Sancaktepe'de pompalı tüfekle kadın cinayeti

31 dakika önce

Sancaktepe'de pompalı tüfekle kadın cinayetiİSTANBUL - Sancaktepe'de kimliği henüz bilinmeyen bir kadın yol ortasında pompalı tüfekle feci şekilde öldürüldü.

Sancaktepe'de pompalı tüfekle kadın cinayeti
İSTANBUL - Sancaktepe'de kimliği henüz bilinmeyen bir kadın yol ortasında pompalı tüfekle feci şekilde öldürüldü. Pompalı tüfekli saldırganın kimliği henüz belirlenemezken polis olayla ilgili çalışma başlattı.
Sancaktepe Paşaköy Şile Bağlantı Yolunda saat 16: 30 sıralarında, kimliği henüz bilinmeyen bir kadın pompalı tüfekle saldırıya uğradı. Kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs tarafından üzerine pompalı tüfekle ateş açılan kadın feci şekilde can verdi. Yol ortasında kadının cesedine rastlayan vatandaşlar durumu hemen polise bildirdi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Polis, pompalı tüfekli saldırganı bulmak için çalışma başlattı.
Sancaktepe'de pompalı tüfekle kadın cinayeti
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 06:41 Kaynak: İHA
Sancaktepe, 3. Sayfa
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