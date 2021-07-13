Sancaktepe'de rögar kapağından su taşması sonucu bazı dükkanları su bastı - Son Dakika

Sancaktepe'de İSKİ ekiplerinin çalışma yaptığı sırada rögar kapağından su taşkını yaşanması üzerine bazı iş yerlerini su bastı.

Meclis Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki isale hatlarıyla ilgili çalışma yapan İSKİ ekiplerinin, suyun açılıp kapanması sırasında fazla su vermesi üzerine rögar kapağından su taştı.

Taşkınlık nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, bölgedeki esnaf da suyun dükkanlarına girmemesi için çekpaslarla önlem aldı.

Buna rağmen bazı iş yerlerini su basarken esnaf, kendi imkanlarıyla dükkanlarındaki suyu tahliye etti. Daha sonra İSKİ ekiplerinin müdahalesi sonucu taşan su kesildi.

Esnaf Eyüp Daştan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yağmur yağdığında sürekli dükkanlarına su bastığını ve bu mağduriyeti yaşadıklarını söyledi.

Bugün yağmur yağmamasına rağmen böyle bir sıkıntı yaşadıklarını ifade eden Daştan, şöyle konuştu:

"30 yıldır burada esnafız. Her yağmur yağdığı zaman rögarlar suyu geri basıyor. Dükkanlarımıza su basıyor. Bir mağduriyet içerisindeyiz. İSKİ ile görüştük, bir talep açtık, herhangi bir dönüş olmadı. Bugün de yine sıkıntı yaşadık. Yine dükkanımızı su bastı. Mağduriyetimizin giderilmesini büyüklerimizden rica ediyoruz."