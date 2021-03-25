SANCAKTEPE'DE RÖGAR KOKUSU NEDENİYLE İŞLENEN ÇİFTE CİNAYET DAVASINDA KARAR SANIĞA 30 YIL HAPİS CEZASI - Son Dakika

Mahkeme heyeti haksız tahrik var dedi; sanığı 30 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Halil Sadri YILMAZ İSTANBUL, (DHA) SANCAKTEPE'de geçen yıl rögardan gelen kokular nedeniyle tartışıp kavga ettiği yan bina komşusu Zeki Öğrek'in çocukları Seyithan Öğrek (36) ile Alican Öğrek'i (38) tabancayla başlarına ateş ederek öldürdüğü iddia edilen müteahhit Şeker Şimşek'in (63) yargılandığı dava karara bağlandı. Şeker Şimşek'in eylemi haksız tahrik altında gerçekleştirdiğine kanaat getiren mahkeme heyeti, Haksız tahrik altında kasten öldürme suçundan sanık Şimşek'i toplam 30 yıl hapis cezasına çarptırdı. Kavga sırasında silahla Şeker Şimşek'e ateş ettiği iddia edilen müşteki-sanık Zeki Öğrek de Kasten adam öldürmeye teşebbüs etme suçundan kesin ve inandırıcı delil bulunamadığı gerekçesiyle beraatine karar verildi.

ÖLENLERE ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM

Anadolu 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu müşteki-sanık Şeker Şimşek katıldı. Duruşmada müşteki-sanık Zeki Öğrek ile taraf avukatları da hazır bulundu. Müşteki-sanık Zeki Öğrek savunmasında Ben Şeker Şimşek'e ateş etmedim. Elinden silahı alıp polise teslim ettim. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını, benim de beraatime karar verilmesini talep ediyorum dedi. Müşteki-sanık Şeker Şimşek ise son sözü sorulduğunda Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. İşlemediğim bir suçtan bir seneden fazladır yatmaktayım. Takdir mahkemenindir ifadelerini kullandı.

KARAR AÇIKLANDI

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, müşteki sanık Şeker Şimşek'i önce Kasten öldürme suçundan iki kez müebbet hapis cezasına çarptırdı. Şimşek'in eyleminin haksız tahrik altında gerçekleştiğine kanaat getiren mahkeme heyeti, cezada indirim de uygulayarak müşteki-sanık Şimşek'in iki kez Haksız tahrik altında kasten öldürme suçundan toplam 30 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.

ZEKİ ÖĞREK BERAAT ETTİ

Mahkeme heyeti ayrıca, sanık Şeker Şimşek'in, diğer müşteki sanık Zeki Öğrek'e ve müşteki Emrah Öğrek'e karşı işlediği iddia edilen Kasten adam öldürmeye teşebbüs etme suçundan inandırıcı bir delil elde edilmediğine kanaat getirerek beraatine hükmetti. Mahkeme heyeti, müşteki-sanık Zeki Öğrek'in ise diğer müşteki-sanık Şeker Şimşek'e karşı işlediği iddia edilen Kasten adam öldürmeye teşebbüs etme suçundan kesin ve inandırıcı delil bulunamadığı gerekçesiyle beraatine karar verdi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede müteahhitlik yapan Şeker Şimşek'in Sancaktepe'de aynı sokak üzerinde bulunan Zeki Öğrek ile kanalizasyondan gelen kokular nedeniyle yaptığı daireleri satamadığı gerekçesiyle olaydan önce de tartıştığı belirtilmişti. 8 Mart 2020'de ise müşteki-sanık Şeker Şimşek'in, müşteki sanık Zeki Öğrek'in çocukları Alican ve Seyithan Öğrek'in yine kanalizasyon sızıntısındaki kokudan kaynaklı tartışmaya girdiği, taraflar arasında karşılıklı küfürleşmeler olduğu bunun üzerine müşteki-sanık Şeker Şimşek'in çocuklarını aradığı kaydedilmişti. Müşteki-sanık Şeker Şimşek'in 8 Mart 2020'de oğullarıyla birlikte kafeye gittiği ve çocuklarıyla birlikte sopalarla darp edildiği anlatılan iddianamede müşteki-sanık Şimşek'in tabancasıyla darp edenlerden Seyithan Öğrek'i ve Alican Öğrek'i kafasından vurduğu öne sürülmüştü. İddianamede diğer müşteki-sanık Zeki Öğrek'in de müşteki-sanık Şimşek'in elinde bulunan silahı alarak Şimşek'e ateş ettiği fakat Şimşek'in kafasını eğerek kurtulduğu anlatılmıştı. Şüpheli Şimşek önceki ifadesinde Onların binadan akan kanalizasyon bizim binamıza doğru akıyordu. Bundan dolayı sıkıntı yaşanıyordu. Bununla ilgili konuşmuştuk. Sonrasında Zeki ve çocukları demir sopalarla geldiler. Ben kendilerine mevcut kokudan dolayı üç yıldır daireyi satamadığımı söyledim. Kokunun onların binasından geldiğini anlatmaya çalıştım ancak bunu hiç kabul etmediler demişti. Şimşek karşı tarafın kendisine küfür etmesi üzerine çocuklarını yanına çağırdığını, kahvede kavga çıktığını, oğlunun 4-5 kişi tarafından sopalarla darp edildiğini öne sürerek Vuranlar arasında Zeki ve oğulları vardı. Ben tabancamı çıkardım, amacım kendimi savunmaktı. Bana saldıranların ayağına doğru ateş etmek amacındaydım. Tabancayı elimde görünce bana saldırdılar, tabanca elimdeyken patladı ifadelerini kullanmıştı. İddianamede müşteki sanık Şeker Şimşek'in Haksız tahrik altında kasten öldürme suçundan 24 yıldan 36 yıla kadar hapsi istenirken, müşteki-sanık Zeki Öğrek'in Kasten öldürmeye teşebbüs etme suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapsi isteniyordu.