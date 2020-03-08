Sancaktepe'de rögar kokusu nedeniyle kavga çıktı: 2 ölü 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sancaktepe'de rögar kokusu nedeniyle kavga çıktı: 2 ölü 1 yaralı - Son Dakika

Sancaktepe'de rögar kokusu nedeniyle kavga çıktı: 2 ölü 1 yaralı

39 dakika önce

SANCAKTPE'de, bir müteahhit sokak üzerinde bulunan binanın sakinleriyle rögardan gelen koku yüzünden tartışma yaşadı.

Sancaktepe'de rögar kokusu nedeniyle kavga çıktı: 2 ölü 1 yaralı, System.String[]
SANCAKTPE'de, bir müteahhit sokak üzerinde bulunan binanın sakinleriyle rögardan gelen koku yüzünden tartışma yaşadı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tarafların birbirlerine demir ve sopalarla saldırmasının ardından müteahhidin silahla ateş ettiği kavgada 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Ağır yaralanan 2 kişi, kaldırıldığı hastanede öldü.

Olay, saat 13.30 sıralarında Sancaktepe Safa Mahallesi Cami Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Şeker Ş. adlı müteahhit oğullarıyla birlikte, sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın sakinleri Seyithan Ö. ve Alican Ö. ile rögardan gelen kokular nedeniyle tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirlerine demir ve sopalarla saldırmaya başladı. Ardından müteahhit Şeker Ş., yanında bulunan silahıyla Seyithan ve Alican Ö.'ye ateş etti. Olayda ağır yaralanan Seyithan ve Alican Ö. ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Seyithan ve Alican Ö. kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kavgada yaralanan müteahhit Şeker Ş. de ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şeker Ş.'nin iki oğlu ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, olay yerinde ve hastanede güvenlik önlemleri aldı.


- İstanbul
Sancaktepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 06:48 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Vatikan'da pazar ayinine koronavirüs etkisi: İbadetler sanal aleme taşındı
Tekirdağ'da tartıştığı kayınpederini öldüren damat çıkarıldığı mahkemede tutuklandı Avrupa'da koronavirüs salgını giderek artıyor Müteahhitle apartman sakinlerinin koku kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 1 yaralı

Son Dakika Haberleri
17:05 Survivor'da Evrim'in Sercan'a "Hem kel hem fodul" demesi tartışma yarattı
15:13 Ünlü şarkıcı Demet Akalın teyzesini kaybetti
13:44 Anaokulu öğretmeninden kan donduran ifade
13:44 Eve kapandı
13:44 Kırık kolla sahneye çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2020 19:28:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sancaktepe'de rögar kokusu nedeniyle kavga çıktı: 2 ölü 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]