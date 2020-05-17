Sancaktepe'de ruhsatsız tekstil atölyesi mühürlendi - Son Dakika

Sancaktepe'de ruhsatsız tekstil atölyesi mühürlendi

Sancaktepe'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken faaliyette bulunan tekstil atölyesindeki 17 kişiye toplam 54 bin 60 lira idari para cezası uygulandı, ruhsatsız olduğu belirlenen iş yeri mühürlendi.

Sancaktepe'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken faaliyette bulunan tekstil atölyesindeki 17 kişiye toplam 54 bin 60 lira idari para cezası uygulandı, ruhsatsız olduğu belirlenen iş yeri mühürlendi. Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16 Mayıs 10.15 sıralarında Veysel Karani Mahallesi'nde tekstil atölyesi olarak faaliyet gösteren ve ışıklarının açık olduğu görülen bir iş yerini denetledi. Denetimde içeride iş yeri sahibi ile birlikte 17 kişinin bulunduğu belirlendi. İçerideki 17 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunun'dan toplam 54 bin 60 lira ceza kesildi. Ruhsatsız olduğu belirlenen iş yeri ilçe zabıta ekiplerince mühürlendi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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