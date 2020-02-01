Sancaktepe'de şahısların otomobille kadını kaçırmaya çalıştığı anlar kamerada - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sancaktepe'de şahısların otomobille kadını kaçırmaya çalıştığı anlar kamerada - Son Dakika

Sancaktepe'de şahısların otomobille kadını kaçırmaya çalıştığı anlar kamerada

6 saat önce

Sancaktepe'de iki şahıs, bir kadını otomobile zorla bindirerek kaçırmaya çalıştı.

Sancaktepe'de şahısların otomobille kadını kaçırmaya çalıştığı anlar kamerada, System.String[]

Sancaktepe'de iki şahıs, bir kadını otomobile zorla bindirerek kaçırmaya çalıştı. Vatandaşlarına araya girmesiyle engellenen şahıslar, otomobil ile hızla uzaklaştı. İki şahıs da tutuklanarak cezaevine gönderilirken, kadını kaçırmaya çalıştıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.


Sancaktepe Atatürk Mahallesi'nde 25 Ocak tarihinde meydana gelen olayda, iki şahıs, içerisinde bulundukları otomobile Hatice L. adlı kadını zorla bindirmeye çalıştı. Çevredekilerin araya girmesiyle şahıslar kadını kaçıramadan otomobile geri binmek zorunda kaldı. Şahıslar hızla olay yerinden kaçarken, kaçırılmaya çalışılan kadın dengesini kaybedip yere düştü. Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen Beşir Ç. (45) ve Adem I. (37) isimli şahısların yakalamak için polis çalışma başlattı. 29 Ocak günü Sancaktepe'de Meclis Mahallesi'nde olduğu tespit edilen Beşir Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Adem I. ise kendisi Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelerek teslim oldu. Şahıslar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Şahısların, kadını otomobile zorla bindirerek kaçırmaya çalıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kadın zorla otomobile bindirilmeye çalışılıyor, vatandaşlar şahısları engelliyor ve şahıslar kaçıyor. - İSTANBUL

Hatice Çarpar, Sancaktepe, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 03:28 Kaynak: İHA
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