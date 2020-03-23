SANCAKTEPE'DE SAHTE DEZENFEKTAN İMALATHANESİNE BASKIN - Son Dakika
Son Dakika Güncel SANCAKTEPE'DE SAHTE DEZENFEKTAN İMALATHANESİNE BASKIN - Son Dakika

SANCAKTEPE'DE SAHTE DEZENFEKTAN İMALATHANESİNE BASKIN

6 saat önce

Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHASancaktepe'de polis ekipleri sahte dezenfektan üretimi yapan bir imalathaneye baskın düzenledi.

SANCAKTEPE'DE SAHTE DEZENFEKTAN İMALATHANESİNE BASKIN, System.String[]

Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

Sancaktepe'de polis ekipleri sahte dezenfektan üretimi yapan bir imalathaneye baskın düzenledi. Polis sahte dezenfektanların, yanı sıra çok sayıda sahte deterjan ele geçirdi. İş yeri sahibi gözaltına alındı.

Sahte dezenfektan üretildiği ihbarını alan Güvenlik Şube Müdürlüğü Fikri Mülkiyet Suçlar Büro Amirliği ekipleri, Sancaktepe Eyüp Sultan Mahallesi'nde bulunan bir imalathaneye akşam saatlerinde baskın düzenledi. Ekipler, imalathanenin önünde hareket halinde bulunan bir TIR'ı durdurdu. Polis ekipleri, TIR'a yüklenmiş sahte deterjanları ele geçirdi. Ayrıca imalathaneye giren ekipler, satışa hazır çok sayıda sahte dezenfektanlara el koydu. İmalathanede hijyenik olmayan varillerde bidonlara konulmak üzere bekletilen kimyasal malzemeler de ele geçirildi. İmalathanenin sahibi olan H.D. gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü:

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-Polis ekiplerinin hareket eden TIR'ı durdurması

-TIR'ın dorsesinin açılması

-TIR'ın içinde bulunan çok sayıda sahte deterjan

-Dolum yapılan makinalar

-Sahte dezenfektanlar

-Polislerin imalathanede inceleme yapması

-Muhabir anons( Gamze Şimşek)

-Sahte deterjanlar

-Variller içinde bekletilen kimyasal maddeler

-genel ve detay


Sancaktepe, İstanbul, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 10:26 Kaynak: DHA

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