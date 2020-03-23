Sancaktepe'de sahte dezenfektan imalathanesine baskın - Son Dakika

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Sancaktepe'de sahte dezenfektan imalathanesine baskın
6 saat önce
SANCAKTEPE'de polis ekipleri sahte dezenfektan üretimi yapan bir imalathaneye baskın düzenledi.
SANCAKTEPE'de polis ekipleri sahte dezenfektan üretimi yapan bir imalathaneye baskın düzenledi. Polis
sahte dezenfektanların, yanı sıra çok sayıda sahte deterjan ele geçirdi. İş yeri sahibi gözaltına alındı.
Sahte dezenfektan üretildiği ihbarını alan Güvenlik Şube Müdürlüğü Fikri Mülkiyet Suçlar Büro Amirliği ekipleri, Sancaktepe Eyüp Sultan Mahallesi'nde bulunan bir imalathaneye akşam saatlerinde baskın düzenledi. Ekipler, imalathanenin önünde hareket halinde bulunan bir TIR'ı durdurdu. Polis ekipleri, TIR'a yüklenmiş sahte deterjanları ele geçirdi. Ayrıca imalathaneye giren ekipler, satışa hazır çok sayıda sahte dezenfektanlara el koydu. İmalathanede hijyenik olmayan varillerde bidonlara konulmak üzere bekletilen kimyasal malzemeler de ele geçirildi. İmalathanenin sahibi olan H.D. gözaltına alındı.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 10:33 Kaynak: DHA
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