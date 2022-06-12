Ekiplerce adreste yapılan kontrollerde birer litrelik 19'ar şişe viski ve votka, 13 boş içki şişesi, 59 TAPDK bandrolü ile 37 yabancı bandrol ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçuyla ilgili çalışmalar kapsamında Osmangazi Mahallesi'nde yer alan iş merkezindeki elektronik ürün mağazasında sahte alkol bulundurulduğunun öğrenilmesi üzerine harekete geçildi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sancaktepe'de sahte içki operasyonunda 3 kişi yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.