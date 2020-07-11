SANCAKTEPE'DE SAHTE PARFÜM OPERASYONU - Son Dakika

SANCAKTEPE'DE SAHTE PARFÜM OPERASYONU
Sancaktepe'de sahte parfüm satışı yapıldığı belirlenen bir işyerine düzenlenen operasyonda bine yakın şişe parfüm ve parfüm yapımında kullanılan ürünler ele geçirildi.
Sancaktepe'de sahte parfüm satışı yapıldığı belirlenen bir işyerine düzenlenen operasyonda bine yakın şişe parfüm ve parfüm yapımında kullanılan ürünler ele geçirildi. Sancaktepe Yunus Emre Mahallesi'ndeki bir işyerinde sahte parfüm satışı yapıldığı bilgisine ulaşan emniyet ekipleri harekete geçti. İşyerini teknik ve fiziki takibe alan polis ekipleri çarşamba günü saat 15.00 sıralarında operasyon düzenledi. İşyerinde yapılan aramalarda 966 parfüm, bin 900 parfüm şişesi, 6 bin 680 karton parfüm kutusu, 23 bin parfüm etiketi ve 500 parfüm kağıdı ele geçirildi. Adnan Ö. (68) isimli bir şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli adli makamlarca serbest bırakıldı.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 15:25 Kaynak: DHA
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