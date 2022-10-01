MHP İLÇE BAŞKAN YARDIMCISI ERKAN HANÇER SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika
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MHP İLÇE BAŞKAN YARDIMCISI ERKAN HANÇER SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

01.10.2022 15:17

SANCAKTEPE'de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden MHP Kartal İlçe Başkan Yardımcısı Erkan Hançer İstanbul'da toprağa verildi.

SANCAKTEPE'de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden MHP Kartal İlçe Başkan Yardımcısı Erkan Hançer İstanbul'da toprağa verildi.

MHP Kartal ilçe Başkan Yardımcısı Erkan Hançer, geçtiğimiz salı günü saat 09.00 sıralarında Eyüp Sultan Mahallesi Çağrı Sokak'ta alışveriş yaptığı marketten çıkıp arabasına yöneldiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Aralarında kan davası olduğu öğrenilen Orhan Ağbay tarafından vurulan Hançer, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Hançer için bugün Samandıra Hazreti Ebubekir Sıddık Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Hançer'in yakınlarının yanı sıra sevenleri ile Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, MHP MYK Üyesi Nevzat Ünlütürk, MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gül katıldı. Hançer'in cenazesi, ikindi vaktinde kılınan cenaze namazının ardından Samandıra Mezarlığı'na defnedildi.

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MHP'li Erkan Hançer'in kan davası sebebiyle silahlı saldırıya uğradığı ortaya çıktı MHP'li Erkan Hançer'in kan davası sebebiyle silahlı saldırıya uğradığı ortaya çıktı Silahlı Saldırıya Uğrayan MHP Kartal İlçe Başkan Yardımcısı Hançer Hayatını Kaybetti Silahlı Saldırıya Uğrayan MHP Kartal İlçe Başkan Yardımcısı Hançer Hayatını Kaybetti
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel MHP İLÇE BAŞKAN YARDIMCISI ERKAN HANÇER SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: MHP İLÇE BAŞKAN YARDIMCISI ERKAN HANÇER SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika
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