MHP Kartal ilçe Başkan Yardımcısı Erkan Hançer, geçtiğimiz salı günü saat 09.00 sıralarında Eyüp Sultan Mahallesi Çağrı Sokak'ta alışveriş yaptığı marketten çıkıp arabasına yöneldiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Aralarında kan davası olduğu öğrenilen Orhan Ağbay tarafından vurulan Hançer, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › MHP İLÇE BAŞKAN YARDIMCISI ERKAN HANÇER SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika

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