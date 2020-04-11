SANCAKTEPE'DE SALGIN HASTANESİNDEKİ ÇALIŞMALAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika

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SANCAKTEPE'DE SALGIN HASTANESİNDEKİ ÇALIŞMALAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
6 saat önce
KORONAVİRÜS nedeniyle Sancaktepe'de yapımına başlanan bir yataklı salgın hastanesinde çalışmalar devam ediyor.
KORONAVİRÜS nedeniyle Sancaktepe'de yapımına başlanan bir yataklı salgın hastanesinde çalışmalar devam ediyor. Hastane inşaatındaki çalışmalar havadan görüntülendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu, İstanbul Sancaktepe'de bulunan havalimanı bölgesinde yapımı devam eden salgın hastanesinde çalışmalar devam ediyor. Şantiyeden çıkarılan hafriyat kamyonlara yüklenerek başka bir noktaya taşınıyor. Hastane alanındaki çalışmalar havadan da görüntülendi
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 04:46 Kaynak: DHA
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