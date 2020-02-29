SANCAKTEPE'DE ŞEHİDİN EVİNİN ÖNÜNDE HELALLİK ALINDI - Son Dakika
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SANCAKTEPE'DE ŞEHİDİN EVİNİN ÖNÜNDE HELALLİK ALINDI

6 saat önce

İdlib'de şehit düşen Uzman Onbaşı Emre Baysal'ın cenazesi evinin önüne getirilerek helallik alndı.

SANCAKTEPE'DE ŞEHİDİN EVİNİN ÖNÜNDE HELALLİK ALINDI, System.String[]
İdlib'de şehit düşen Uzman Onbaşı Emre Baysal'ın cenazesi evinin önüne getirilerek helallik alndı.

Baysal'ın Sancaktepe'de bulunan evine ve sokaktaki tüm evlere Türk bayrakları asıldı.  Emre Baysal'ın cenazesi cenaze namazı öncesi evinin önüne getirildi. Şehit Baysal için dualar edildi, helallik alındı. Baysal'ın cenazesi daha sonra camiye götürüldü.

Şehit Baysal için Pendik'te bulunan 15 Temmuz Şehitler Camii'nde ikindi vakti tören düzenlenecek.

Görüntü Dökümü:

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-Helallik alınması


- İstanbul
Sancaktepe, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 02:26 Kaynak: DHA
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