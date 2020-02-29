Sancaktepe'de şehidin evinin önünde helallik alındı - Son Dakika

İdlib 'de şehit düşen Uzman Onbaşı Emre Baysal'ın cenazesi evinin önüne getirilerek helallik alındı.

Baysal'ın Sancaktepe'de bulunan evine ve sokaktaki tüm evlere Türk bayrakları asıldı. Emre Baysal'ın cenazesi cenaze namazı öncesi evinin önüne getirildi. Şehit Baysal için dualar edildi, helallik alındı. Baysal'ın cenazesi daha sonra camiye götürüldü.

Şehit Baysal için Pendik 'te bulunan 15 Temmuz Şehitler Camii'nde ikindi vakti tören düzenlenecek.

- İstanbul