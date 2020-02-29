Sancaktepe'de şehidin evinin önünde helallik alındı - Son Dakika
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Sancaktepe'de şehidin evinin önünde helallik alındı

6 saat önce

SANCAKTEPE'DE ŞEHİDİN EVİNİN ÖNÜNDE HELALLİK ALINDI Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - / İSTANBUL, (DHA) İdlib'de şehit düşen Uzman Onbaşı Emre Baysal'ın cenazesi evinin önüne getirilerek helallik alndı.

SANCAKTEPE'DE ŞEHİDİN EVİNİN ÖNÜNDE HELALLİK ALINDI

Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR -/ İSTANBUL, (DHA) İdlib'de şehit düşen Uzman Onbaşı Emre Baysal'ın cenazesi evinin önüne getirilerek helallik alndı.

Baysal'ın Sancaktepe'de bulunan evine ve sokaktaki tüm evlere Türk bayrakları asıldı. Emre Baysal'ın cenazesi cenaze namazı öncesi evinin önüne getirildi. Şehit Baysal için dualar edildi, helallik alındı. Baysal'ın cenazesi daha sonra camiye götürüldü.

Şehit Baysal için Pendik'te bulunan 15 Temmuz Şehitler Camii'nde ikindi vakti tören düzenlenecek.

Sancaktepe'de şehidin evinin önünde helallik alındı

Sancaktepe, İdlib, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 03:09 Kaynak: DHA
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