Sancaktepe\'de Semih Sevim cinayeti davası devam ediyor

Sancaktepe'de ormanlık alanda cesedi bulunan Semih Sevim'in ölümüne ilişkin tutuklu sanık Seçil Çiftçi ile babasının ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

19. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Seçil Çiftçi ve tutuksuz yargılanan babası Cemal Çiftçi ile avukatları katıldı.

Maktul Semih Sevim'in ailesi ve avukatının da katıldığı duruşmada, İstanbul Adliyesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan tanık S.C. dinlenildi.

Tanık S.C, sosyal medyadan tanıdığı sanığın kendisine, yaptığı canlı yayınlarda maktul tarafından tehdit edildiğini anlattığını belirtti.

Tanık, maktulün arayarak ve kapısına dayanarak rahatsız ettiği sanığa, savcılığa suç duyurusunda bulunmasını, delilleri toplamasını önerdiğini söyledi.

Cinayetten bir gün önce, nöbete geldiğinde sanığın kendisinden yardım istediğini belirten tanık, "O saatte yanında olamayacağımı söyledim. Ama 'Arkadaşlarımdan yardım isterim.' dedim. Ben bulunamadım ama diğer arkadaşlardan yardım istedim. İki sefer arkadaşlarım yanına gitmiş, o tarihten sonra bir daha kendisiyle iletişimde bulunmadım. Canlı yayınlara maktul katılıyordu, yayında tehditvari mesajlar yolluyordu. Ben de sanığa kim olduğunu sormuştum. 'Kendisini engellemesine rağmen farklı isimlerle tekrar yayına katılıyor.' dedi." beyanında bulundu.

Sanık Seçil Çiftçi ise kendisini sapık zihniyetli birinden korumak istediğini, ölüm haberi alınan kadınlardan olmak istemediğini söyledi.

Maktulün cinayetten önce günlerce evinin etrafında dolaştığını, sosyal medyanın gücünü kullanmak istediğini belirten sanık, "Tanık da bunun şahididir. Her canlı yayında bana tehditler ediyordu. Kapıma dayandığı videolar da zaten mevcuttur. Sosyal medyadan çok fazla tehditte bulunmuştur. Ben engellediğim için görmedim." diye konuştu.

Müşteki avukatı Mehmet Can, maktulün 80 ayrı yaralanması olduğunu belirterek, sanıklarda herhangi bir yaralanma meydana gelmediğini belirterek, telefonlara ait HTS kayıtlarının incelenmesini talep etti.

Avukat Can, maktulün ensesine vurulduktan sonra işkence edilerek öldürüldüğünü belirterek tutuksuz sanığın tutuklanmasını istedi.

Dijital materyallerin incelenmesine karar veren mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek, duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 1 Ocak'ta Sancaktepe Sazak Çeşme mesire alanında Semih Sevim'in (40) cesedinin bulunduğu anlatılıyor.

Olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan otopsi raporunda, Semih Sevim'in ölümünün genel beden travmasına bağlı yüz, kafatası ve ekstremite kırıklarıyla birlikte beyin kanaması ve bağla boğma sonucu meydana geldiği belirtilerek, bu tespitler ışığında sanık Seçil Çiftçi'nin tek başına, tespiti yapılan yaralanmalara sebebiyet veremeyeceği ve babasıyla birlikte maktulün ölümüne neden olan fiilleri gerçekleştirdiği yönünde kanaat oluştuğu kaydediliyor.

İddianamede, ifadesinde maktulü Şişli'deki evinde bir süre boğuştuktan sonra külotlu çorapla boğarak öldürdüğünü söyleyen Seçil Çiftçi ile babası Cemal Çiftçi'nin "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları isteniyor.