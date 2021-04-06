Sancaktepe'de seyir halindeyken bayılan kamyon sürücüsü 5 araca çarptı - Son Dakika

Sancaktepe'de seyir halindeyken bayılan bir kamyon sürücüsü 5 aracı perte çıkardı. Adeta faciadan dönülen kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza, sabah 07.30 saatlerinde Sancaktepe Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 34 ZH 0789 plakalı kamyon ile sokakta ilerleyen Halis Çelik, bir anda bayıldı ve park halindeki 5 araca çarptı. Adeta faciadan dönülen kazada 5 araç maddi hasar alırken, araçlardan biri de çarpmanın etkisiyle bir binanın merdivenlerine çarptı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazada şans eseri yaralanan ya da ölen olmadı.

Kazayı yapan kamyon şoförü Kadir Karataş, "Evden çıktım ben bu sabah, otuz senedir burada oturuyorum zaten. Arkadaşı almaya giderken düşmüş bayılmışım, buraya nasıl geldiğimi bilmiyorum. Kendimdeydim evden yeni çıktım, yüz metre gittim ondan sonra bayılmışım" ifadelerini kullandı.

(Yusuf Enes İnce - Metin Başar/İHA)