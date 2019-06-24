Son Dakika Haberleri: Sancaktepe'de silahla yaralama
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Sancaktepe'de silahla yaralama

56 dakika önce

Sancaktepe'de bir kişi, sahibi olduğu marketin önünde silahla yaralandı.

Sancaktepe'de bir kişi, sahibi olduğu marketin önünde silahla yaralandı.
Alınan bilgiye göre Samandıra Mahallesi Osmangazi Caddesi üzerinde bulunan bir marketin sahibi Selim Y'yi silahla yaralayan kişi olay yerinden kaçtı.
Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Olay yerinde incelemelerde bulunan polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Sancaktepe'de silahla yaralama
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 11:02 Kaynak: AA
Selim, Osmangazi, Samandıra, Sancaktepe, Güncel
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