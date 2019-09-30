Son Dakika Haberleri: Sancaktepe'de silahla yaralama
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Sancaktepe'de silahla yaralama

8 dakika önce

Sancaktepe'de evinin önünde silahla yaralanmış olarak bulunan 16 yaşındaki kız çocuğu hastanede tedavi altına alındı.

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Sancaktepe'de evinin önünde silahla yaralanmış olarak bulunan 16 yaşındaki kız çocuğu hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre Yunus Emre Mahallesi, Molla Gürani Caddesi üzerindeki evinde ikamet eden Z.A. evinin önündeki kaldırımda vurulmuş halde bulundu.

Z.A'yı kaldırımda gören komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Ambulansla hastaneye kaldıran Z.A. ameliyata alındı.

Yaralının ilk ilk görüşmede kendisini daha önceden tanımadığı "çarşaflı bir şahsın silahla yaraladığını" beyan ettiği öğrenilirken, olay yerinde 1 adet tabanca ve 2 adet 9 mm çapında boş kovan bulundu.

Zanlıyı yakalama çalışmaları sürüyor.

Sancaktepe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 04:54 Kaynak: AA
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