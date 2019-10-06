Son Dakika Haberleri: Sancaktepe'de silahlı çatışma: 1 ölü/ek bilgilerle
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Sancaktepe'de silahlı çatışma: 1 ölü/ek bilgilerle

36 dakika önce

SANCAKTEPE'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Sancaktepe'de silahlı çatışma: 1 ölü/ek bilgilerle, System.String[]
SANCAKTEPE'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti. Olay, Veysel Karani Mahallesi Ulugazi Caddesi'nde saat 23.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, caddede iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan silahlı kavgada Emrullah Yıldırım(27) boyundan ve vücudun çeşitleri yerlerinden vurularak yaralandı. Kavgaya karışanlar olay yerinden hızla kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE ÖLDÜ
Yıldırım sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sultanbeyli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yıldırım bütün müdahaleleere rağmen hastanede hayatını kaybetti. Ekipler olay yerinde zırhlı polis araçlarıyla geniş güvenlik önlemi alarak caddeyi trafiğe kapattı.

Sancaktepe Asayiş Büro Amirliği ve Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler olayı gören vatandaşların bilgisi başvururken olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin tespit etmek için caddedeki bütün kameralar incelemeye alındı. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler caddedeki ve aracının içerisinde detaylı delil araştırması yaptı. Polis ekipleri olayı gerçekleştirdiği tespit edilen iki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Soruşturma sürüyor.


- İstanbul
Emrullah Yıldırım, Sancaktepe, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 06:21 Kaynak: DHA
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