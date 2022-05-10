Sancaktepe'de silahlı kavga kamerada: Saldıran husumetlisine kurşun yağdırdı - Son Dakika
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Sancaktepe'de silahlı kavga kamerada: Saldıran husumetlisine kurşun yağdırdı

10.05.2022 10:49
Sancaktepe'de silahlı kavga kamerada: Saldıran husumetlisine kurşun yağdırdı

Sancaktepe'de bir şahıs yolda yürüdüğü esnada karşılaştığı husumetlisi tarafından tokatlı saldırıya uğradı.

Sancaktepe'de bir şahıs yolda yürüdüğü esnada karşılaştığı husumetlisi tarafından tokatlı saldırıya uğradı. Saldırıya uğrayan şahıs da tabancasını çıkartıp kendisine tokat atan kişiye ateş açtı. Silahlı kavga anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Salı günü saat 17.00 sıralarında Sancaktepe Sarıgazi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önceden aralarında husumet olduğu iddia edilen Sercan Polat ile Abdülkadir Kaya sokak ortasında karşılaştı. Taraflar arasında kısa sürede başlayan tartışma esnasında Sercan Polat, Abdülkadir Kaya'ya tokat atınca Abdülkadir Kaya da belinden tabancasını çıkartarak ateş açtı. Açılan ateş sonucunda Sercan Polat yaralanarak yere yığıldı. Olayın ardından saldırgan ise olay hızla kaçarak kayıplara karıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı genç ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polisin şahısları yakalama çalışması sürüyor. Öte yandan yaralanan gencin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Silahlı kavga kamerada

Saldırı anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde daha önceden aralarında husumet bulunan 2 kişi ve arkadaşları sokak ortasında karşı karşıya gelince taraflardan biri belinden çıkarttığı silahla husumetli olduğu kişiye kurşun yağdırıp olay yerinden kaçtığı görülüyor. Bacağından yaralanan kişinin ise sokak üzerine yere yığıldığı görülüyor. - İSTANBUL

Sancaktepe'de silahlı kavga kamerada: Saldıran husumetlisine kurşun yağdırdı
Sancaktepe'de silahlı kavga kamerada: Saldıran husumetlisine kurşun yağdırdı
Sancaktepe'de silahlı kavga kamerada: Saldıran husumetlisine kurşun yağdırdı
Sancaktepe'de silahlı kavga kamerada: Saldıran husumetlisine kurşun yağdırdı

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Sancaktepe, kavga, Salı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sancaktepe'de silahlı kavga kamerada: Saldıran husumetlisine kurşun yağdırdı - Son Dakika


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