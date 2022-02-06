Son dakika haber! Sancaktepe'de "simit fabrikası"nda yangın - Son Dakika

SANCAKTEPE İbni Sina Caddesi üzerinde "simit fabrikası"nın imalathane bölümünde işçilerin dinlendiği alanda yangın çıktı. İtfaiye ekipler yangını ambalaj bölümüne sıçramadan söndürdü.

Eyüpsultan Mahallesi İbni Sina Caddesi'nde 11.30 sıralarında simit ve unlu mamüller üreten 3 katlı fabrikanın giriş katında bulunan imalathanede işçilerin dinlendiği alanda yangın çıktı. İşçilerin haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yaklaşık bir saatlik yoğun çabanın ardından yangını ambalaj bölümüne sıçramadan söndürdü. Sağlık ekipleri de fabrikada bulunan ve dumandan etkilenen bazı işçilere ambulansta oksijen takviyesi yaptı. Polis ekipleri de fabrikanın etrafında güvenlik önlemi aldı.

YANGIN TÜPLERİYLE MÜDAHALE ETTİK AMA SÖNDÜREMEDİK Simit imalathanesinde çalışan Sıdık Ateş 'İçeride çalışıyorduk. Arkadaş yangın var diye seslendi. Hemen yangın tüpleriyle müdahale etmeye çalıştık ama söndüremedik. İçeride yoğun duman vardı. Bir tane kadın dumandan etkilendi ama dışarıda bekleyen sağlık ekipleri müdahale etti. Durumu iyiydi.' dedi. Bir işçi de 'Yirmi dakikadır içeriden dumanlar çıkıyor. Ne olduğunu bizler de anlamadık." diye konuştu.