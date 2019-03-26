Sancaktepe
'de Sivaslılardan Av. Şeyma Döğücü
'ye tam destek
İSTANBUL - Sancaktepe Belediye
Başkanı ve Ataşehir
Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem
ile Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Av. Şeyma Döğücü, Hemşehri Buluşmaları kapsamında Sivaslı vatandaşlarla bir araya geldi.
Sancaktepe Belediye Başkanı ve Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem ve Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Av. Şeyma Döğücü, AK Parti
tarafından düzenlenen Hemşehri Buluşmaları kapsamında Sivaslı vatandaşlarla buluştu. Recep Tayyip Erdoğan
Kongre Merkezi'nde düzenlenen programa binlerce Sivaslı vatandaş katıldı. Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda ayrıca hem Muhsin Yazıcıoğlu
için hem de tüm şehitler adına dua okundu ve ilahi söylendi. Erdem ve Döğücü'ye Sancaktepe'de ikamet eden Sivaslıların ilgisi büyük oldu.
'İki zaferi hep birlikte yaşayacağız'
31 Mart akşamına kadar çok çalışıp seçim akşamında da hem Ataşehir'de hem de Sancaktepe'de yüzlerinin güleceğini dile getiren Sancaktepe Belediye Başkanı ve Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, "85 gündür Ataşehir'deyiz. Oradaki hemşehrilerimiz de sağ olsunlar bizleri bağırlarına bastılar. İnşallah 31 Mart'ta da hem Ataşehir'de hem de Sancaktepe'de yüzümüz gülecek. İki zaferi hep birlikte yaşayacağız. Sivaslı hemşehrilerimizin 10 yıldır Sancaktepe'deki hizmetlerimize ve şahsımıza gösterdiği vefa karşılığı olarak Şeyma Hanımefendi'yi Sancaktepe'de belediye başkanı yapacak. 31 Mart akşamına kadar vazifemizi tam yaparak hiçbir eksik gedik bırakmadan Türkiye
'miz için büyük bir başarı ile seçim akşamını kutlayacağız. Kutlarken de Sivaslılar olarak bu işin en büyük paydaşlarından birisi olacağız. Şeyma Hanımefendi'ye sonuna kadar sahip çıkacağız. Şeyma Hanımefendi'yi Sancaktepe'de Sivaslı hemşehrilerime emanet ediyorum " diye konuştu.
'Bütün dünyanın gözü seçim dönemlerinin son günlerinde hep Türkiye'nin üstünde oluyor'
85 gündür hem projelerini hem de başkalarının Türkiye üzerinde hangi emelleri olduğunu anlatmaya çalıştıklarını ifade eden Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Av. Şeyma Döğücü, "AK Parti belediyeciliğinde arkamızdan bıraktığımız eserlerle sahaya çıktığımızda hem biz hem de bizden sonrakiler gururla bahsedebiliyor. Bizler bir yerel seçime gidiyoruz ama karşımızda duran kitle sadece birbirine benzemeyen o dört parti değil. Alanları görüyorsunuz değil mi? Bu paralar nereden geliyor? Bunlar bir yerlerden beslenen kişiler. Biz 85 gündür bunları elimizden geldiği kadar anlatmaya çalıştık. Bütün dünyanın gözü seçim dönemlerinin son günlerinde hep Türkiye'nin üstünde oluyor. Seçimler geliyor ve hemen bir takım spekülasyonlarla karşımıza çıkmaya çalışıyorlar. Bunların hiçbiri tesadüf değil. Pensilvanya'dan tweetler gelmeye başladı. Bunun planlarını yapıyorlar " dedi.