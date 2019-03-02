Sancaktepe'de Soba Zehirlenmesi: 2 Çocuk Öldü (1)
57 dakika önce
SANCAKTEPE'de sobadan sızan gazdan zehirlenen 2 çocuk ölürken anneleri hastaneye kaldırıldı.
SANCAKTEPE'de sobadan sızan gazdan zehirlenen 2 çocuk ölürken anneleri hastaneye kaldırıldı.
Sancaktepe Fatih Mahallesi Yakamoz sokakta bulunan bir evde sobadan sızan karbonmonoksit gazı, 10 ve 7 yaşındaki iki kardeşin ölümüne neden oldu. Çocukların annesi hastaneye kaldırılırken durumunun ağır olduğu öğrenildi. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 03:30 Kaynak: DHA
Soba Faciasının Yaşandığı Evden İki Kardeşin Cansız Bedeni Çıkarıldı
Ek Bilgi ve Fotoğraflarla) Sancaktepe'de Soba Zehirlenmesi: 2 Çocuk Öldü
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