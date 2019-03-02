Son Dakika Haberleri: Sancaktepe'de Soba Zehirlenmesi: 2 Çocuk Öldü (1)

Sancaktepe'de Soba Zehirlenmesi: 2 Çocuk Öldü (1)

57 dakika önce

SANCAKTEPE'de sobadan sızan gazdan zehirlenen 2 çocuk ölürken anneleri hastaneye kaldırıldı.

Sancaktepe'de Soba Zehirlenmesi: 2 Çocuk Öldü (1), System.String[]
SANCAKTEPE'de sobadan sızan gazdan zehirlenen 2 çocuk ölürken anneleri hastaneye kaldırıldı.

Sancaktepe Fatih Mahallesi Yakamoz sokakta bulunan bir evde sobadan sızan karbonmonoksit gazı, 10 ve 7 yaşındaki iki kardeşin ölümüne neden oldu. Çocukların annesi hastaneye kaldırılırken durumunun ağır olduğu öğrenildi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 03:30 Kaynak: DHA

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Soba Faciasının Yaşandığı Evden İki Kardeşin Cansız Bedeni Çıkarıldı Ek Bilgi ve Fotoğraflarla) Sancaktepe'de Soba Zehirlenmesi: 2 Çocuk Öldü

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