Sancaktepe'de sokakta yöresel oyun oynayanlar polisin sireniyle böyle kaçtı - Son Dakika

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Sancaktepe'de sokakta yöresel oyun oynayanlar polisin sireniyle böyle kaçtı
6 saat önce
Haber: Emin YEŞİL/ SANCAKTEPE'de kısıtlamaya rağmen 1 Mayıs'ta sokağa çıkarak yöresel oyunlar oynayanlar polisin gelmesi üzerine kaçtılar.
Haber: Emin YEŞİL/ SANCAKTEPE'de kısıtlamaya rağmen 1 Mayıs'ta sokağa çıkarak yöresel oyunlar oynayanlar polisin gelmesi üzerine kaçtılar. O anlar cep telefonu kamerasıyla ile kaydedildi.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile birlikte hafta sonu sokağa çıkma yasağının ilan edildi. Alınan karara rağmen akşam saatlerinde Sancaktepe'de sosyal mesafe kuralına da uymayan bazı vatandaşlar, çocukları ile birlikte 1 Mayıs'ı halay ve yöresel oyunlar oynayarak kutladı. Sokakta yöresel oyunlar eşliğinde 1 Mayıs'ı kutlayan vatandaşlar, polisin gelmesi üzerine kaçışmaya başladı. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.Görüntülerde, Tokat yöresine ait 'ellik' oyununu çocuklarla birlikte oynayan vatandaşların, polisin sokağa siren çalarak gelmesiyle son buluyor. Polisin gelmesiyle birlikte çocuklar ve vatandaşların kaçıştıkları görülüyor. Polisin daha sonra anons yaparak vatandaşları evlerinde kalmaları yönünde uyardığı amatör kameraya yansıyor.
Haber Yayın Tarihi: 03.05.2020 01:40 Kaynak: DHA
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