Son Dakika Haberleri: Sancaktepe'de spor şöleni
Son Dakika Güncel Sancaktepe'de spor şöleni

Sancaktepe'de spor şöleni

1 saat önce

Sancaktepe Belediyesi'nin spor okulları sezon açılışı düzenlenen spor şöleniyle gerçekleştirildi.

Sancaktepe Belediyesi'nin Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor okulları sezon açılışı düzenlenen spor şöleniyle gerçekleştirildi.

Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen spor şölenine, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ile sporcuların aileleri katıldı.

Çeşitli gösterilerin yapıldığı şenlik, Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan askerler ve operasyona katılan Mehmetçikler için okunan dualarla başladı.

Çeşitli akrobasi gösterilerinin yanı sıra basketbol, cimnastik, capoeira, uzak ve yakın dövüş gösterileri yapıldı.

Döğücü: "Gençlerimize ve yarınlarımıza güvenle bakıyoruz"

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, ilçenin sporun merkezi olması konusunda iddalı olduklarını belirterek, "Sancaktepe'nin sporun merkezi olacağı iddiasıyla hareket ettik çünkü Sancaktepe'de genç nüfusumuz çok. Gençlerimiz çok, umudumuz çok. Gençlerimize ve yarınlarımıza güvenle bakıyoruz." diye konuştu.

Spora desteklerinin artarak devam ettiğini aktaran Döğücü, şunları kaydetti:

"Bedensel etkinliklerini arttırdığımızda hem beden hem de zihin bakımından çocuklarımızın sağlıklı olacaklarına inanıyoruz. Bunun için spora desteğimiz ilk günden beri devam ediyor. Bugün spor okullarında eğitim gören çocuklarımızla bir aradayız. Sancaktepe'de 25 ayrı branşta 107 bin çocuğumuza spor eğitimi veriyoruz. Onlarla bir araya gelmeye devam edeceğiz. Bugün de spor okulları sezon açılışımızı şehitlerimizi unutmadan, onları yad ederek ve her bir çocuğumuzun bu vatanın müdafaasında görev alacağına inanarak birlikte yapıyoruz."

Sancaktepe'de spor şöleni

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 05:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Barış Pınarı Harekatı sonrası köşeye sıkışan teröristbaşı Karayılan'dan ABD'ye yardım çağrısı
Trump'tan harekat açıklaması: Mücadeleye katılmamamız akıllıca, bırakın savaşsınlar Tel Abyad'da kontrol sağlandı: İlçe merkezinin tamamı kontrol altına alındı ABD Savunma Bakanlığı: Trump çekilme emri verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2019 18:55:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sancaktepe'de spor şöleni
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]