Sancaktepe'de şüpheli araç polisten kaçarken kaza yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sancaktepe'de şüpheli araç polisten kaçarken kaza yaptı - Son Dakika

Sancaktepe'de şüpheli araç polisten kaçarken kaza yaptı

7 saat önce

Sancaktepe'de polisin "dur" ihtarına uymayarak aracıyla kaçan sürücü, yaşanan kovalamacanın ardından polis aracına çarparak durabildi.

Sancaktepe'de polisin "dur" ihtarına uymayarak aracıyla kaçan sürücü, yaşanan kovalamacanın ardından polis aracına çarparak durabildi.

Alınan bilgiye göre Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, şüphe üzerine Alpay R. idaresindeki 41 YG 468 plakalı aracı durdurmak istedi. Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçması üzerine polisle şüpheli arasında kovalamaca yaşandı. Yaşanan kovalamacada, şüphelinin idaresindeki araç Turgut Özal Caddesi'nde polis aracına çarparak durabildi.

Yol kenarındaki toprak zemine saplanan araçtaki Alpay R. gözaltına alınırken yanındaki eşi ve çocuğu da emniyete götürüldü.

Kovalamaca sonucu meydana gelen kazada yaralanan olmazken polis aracında ve kaçan diğer araçta hasar oluştu.

Gözaltına alınan sürücünün daha önce hırsızlık suçundan kayıtları olduğu öğrenildi.

Sancaktepe'de şüpheli araç polisten kaçarken kaza yaptı

Sancaktepe, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 09:23 Kaynak: AA
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