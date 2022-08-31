Sancaktepe'de kontrolden çıkan otomobil okul bahçesine uçtu: 2 yaralı - Son Dakika
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Sancaktepe'de kontrolden çıkan otomobil okul bahçesine uçtu: 2 yaralı

31.08.2022 20:03
Sancaktepe'de kontrolden çıkan otomobil okul bahçesine uçtu: 2 yaralı

Sancaktepe'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yol kenarındaki okulun bahçesine uçtu.

Sancaktepe'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yol kenarındaki okulun bahçesine uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Sancaktepe Selam Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan A. idaresindeki 34 FJF 187 plakalı Fiat marka araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki okulun bahçesine uçtu. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleriyse araç içerisinden yaralı olarak çıkartılan 2 kişiyi hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan kaza esnasında okul bahçesinde kimsenin bulunmaması büyük bir faciayı önledi. Kaza yapan sürücü Ramazan A., "Araç birden önüme çıktı. Havada yağışlıydı. Frene bastım ama araç duramadı. Bahçeye uçtum. Yanımda eşim ve iki tane komşum vardı. Durumları iyi" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Sancaktepe, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sancaktepe'de kontrolden çıkan otomobil okul bahçesine uçtu: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sancaktepe'de kontrolden çıkan otomobil okul bahçesine uçtu: 2 yaralı - Son Dakika
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