SANCAKTEPE'DE TAKLA ATAN HAFİF TİCARİ ARACIN SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika

SANCAKTEPE'DE TAKLA ATAN HAFİF TİCARİ ARACIN SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

SANCAKTEPE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç refüje vurarak takla attı.

SANCAKTEPE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç refüje vurarak takla attı. Yaklaşık elli metre sürüklenen aracın altında sıkışan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, sabaha doğru saat 05.30 sıralarında Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Erdoğan Çuhalı'nın (56) kullandığı 34 GP 6091 plakalı hafif ticari araç, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine önce orta refüje vurdu ardından takla atarak yan yattı. Emniyet kemeri takmadığı anlaşılan sürücü ise yaklaşık elli metre sürüklenen aracın altında kalarak sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Erdoğan Çuhalı'nın cansız bedeni itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı. Çuhalı'nın cansız bedeni Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhami Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri de kaza yerinde çalışma yaptı.

SES DUYDUM, BİRAZ SÜRÜKLENDİ

Kazayı gören, Bünyamin Çetin yaşananları, Ben aşağıya telefonla konuşmaya inmiştim. Bu araç ta yolun sonundaki ara sokaklarda bir iki tur attı. Sonra yan sokağa geçti, buraya döndü. Bende telefona bakıyordum. Sesi duydum, araba biraz sürüklendi. Buraya koşup geldiğimde zaten bu haldeydi. Ara sokaklarda normal gidiyordu, otobana çıkınca biraz hızlandı şeklinde anlattı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

SANCAKTEPE'DE TAKLA ATAN HAFİF TİCARİ ARACIN SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Atatürk Caddesi, Sancaktepe, İtfaiye, Kaza, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 07:54 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SANCAKTEPE'DE TAKLA ATAN HAFİF TİCARİ ARACIN SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika


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