Son Dakika Haberleri: Sancaktepe'de takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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Sancaktepe'de takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı

56 dakika önce

Gamze ŞiMŞEK / İSTANBUL DHASancaktepe, Kuzey Marmara Otoyolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı.

Sancaktepe'de takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı, System.String[]
Gamze ŞiMŞEK/ İSTANBUL DHA
Sancaktepe, Kuzey Marmara Otoyolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada otomobilde bulunan iki kişi yaralandı.
Kaza saat 10.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Paşaköy mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Ankara istikametinde seyreden 34 AAT 736 plakalı otomobil, sürücüsü Mustafa Yiğit'in bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla atarak, emniyet şeridine devrildi. Kazada, sürücü Mustafa Yiğit ve otomobilde bulunan İnci Yiğit yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Mustafa ve İnci Yiğit, olay yerine gelen ambulansta tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:
(CEP TELEFONU)
-Kaza yapan otomobil
-Otomobilde bulunan kişiler
-Genel ve detay



Sancaktepe, Marmara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 12:01 Kaynak: DHA
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