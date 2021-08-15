Sancaktepe'de tartıştığı kişiyi silahla öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika

Çevredeki güvenlik kameralarına ait görüntüleri inceleyen ekipler, İsak D.'nin olay saatinde cinayette kullanılan tüfekle Altun'un iş yerine geldiğini tespit etti.

İncelemelerde maktul Altun'un, yaklaşık 10 gün önce iş yerine gelen İsak D. (39) ile tartıştığı belirlendi.

Sancaktepe 'de daha önce tartıştığı kişiyi silahla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

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