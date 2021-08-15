Sancaktepe'de daha önce tartıştığı kişiyi silahla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 Ağustos'ta Yunus Emre Mahallesi'nde berber salonu işleten Mehmet Altun'un (64), iş yerinde tüfekle vurularak öldürülmesine ilişkin çalışma başlattı.
İncelemelerde maktul Altun'un, yaklaşık 10 gün önce iş yerine gelen İsak D. (39) ile tartıştığı belirlendi.
Çevredeki güvenlik kameralarına ait görüntüleri inceleyen ekipler, İsak D.'nin olay saatinde cinayette kullanılan tüfekle Altun'un iş yerine geldiğini tespit etti.
Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, İsak D'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Sancaktepe'de tartıştığı kişiyi silahla öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika