Sancaktepe'de tek katlı gecekondu alevlere teslim oldu - Son Dakika
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Sancaktepe'de tek katlı gecekondu alevlere teslim oldu

22.08.2022 00:16
Sancaktepe'de tek katlı gecekondu alevlere teslim oldu

Sancaktepe'de uzun yol otobüs şoförlerinin dinlenme amaçlı kaldığı gecekonduda yangın çıktı.

Sancaktepe'de uzun yol otobüs şoförlerinin dinlenme amaçlı kaldığı gecekonduda yangın çıktı. Alevlere teslim olan gecekondu küle dönerken çıkan yangında gecekondu içerisinde bulunan 40 kuş telef oldu.

Olay saat 22.30 sıralarında Eyüpsultan Mahallesi Şafaklı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre uzun yol otobüs şoförlerinin dinlenme amacıyla kaldığı tek katlı gecekondu içerisindeki elektrik panosundan yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede büyürken alevler tüm gecekonduyu sardı. İçeride bulunan 5 kişi yangını fark ettikten sonra kendilerini dışarı atarken içeride bulunan yaklaşık 40 kuş çıkan yangında telef oldu.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edilirken, yangın ekipler tarafında uzun uğraşlar sonucu güçlükle söndürülebildi. Olay yeri inceleme ekipleri yangın sonrası küle dönen gecekonduda incelemelerde bulundu. Çıkan yangın sonra mahalleli sokağa dökülürken olay anları vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Eyüpsultan, Sancaktepe, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sancaktepe'de tek katlı gecekondu alevlere teslim oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sancaktepe'de tek katlı gecekondu alevlere teslim oldu - Son Dakika
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