Son Dakika Haberleri: Sancaktepe'de Tekstil Atölyesi Alev Alev Yandı

Sancaktepe'de Tekstil Atölyesi Alev Alev Yandı

1 saat önce

Sancaktepe'de bir tekstil atölyesinin çatısında yangın çıktı.

Sancaktepe'de Tekstil Atölyesi Alev Alev Yandı, System.String[]
Sancaktepe'de bir tekstil atölyesinin çatısında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye gelirken itfaiyenin müdahalesi devam ediyor.

Sancaktepe Yenidoğan Mahallesi'nde sabah saat 10.00 sıralarında bir koltuk kılıfı imalat atölyesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Alevler atölyeyi sararken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Ekiplerin soğutma çalışmaları ise sürüyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:10 Kaynak: İHA

İtfaiye, Sancaktepe, 3. Sayfa
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