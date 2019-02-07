Sancaktepe'de Tekstil Atölyesinde Yangın

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ - İstanbul DHASancaktepe'de bir tekstil atöylesinde çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ - İstanbul DHA



Sancaktepe'de bir tekstil atöylesinde çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.



Yenidoğan Mahallesi Kıvrım Sokak'ta bulunan bir tekstil atölyesinde yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Çevre binalara da sıçrama tehlikesi bulunan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

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