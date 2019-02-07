Sancaktepe'de Tekstil Atölyesinde Yangın (4)
1 saat önce
SANCAKTEPE'de bir tekstil atölyesinde çıkan yangın bitişikteki iki binaya sıçradı.
SANCAKTEPE'de bir tekstil atölyesinde çıkan yangın bitişikteki iki binaya sıçradı. Yenidoğan Mahallesi
Kıvrım Sokak'ta bulunan bir tekstil atölyesinde saat 09.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Bitişikteki iki binaya da sıçrayan yangına müdahale yaklaşık 1 saat sürdü. Yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışması sürüyor. Yangında ölen yada yaralanan olmadı. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:36 Kaynak: DHA
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