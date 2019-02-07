Son Dakika Haberleri: Sancaktepe'de Tekstil Atölyesinde Yangın (4)

Sancaktepe'de Tekstil Atölyesinde Yangın (4)

1 saat önce

SANCAKTEPE'de bir tekstil atölyesinde çıkan yangın bitişikteki iki binaya sıçradı.

Sancaktepe'de Tekstil Atölyesinde Yangın (4), System.String[]
SANCAKTEPE'de bir tekstil atölyesinde çıkan yangın bitişikteki iki binaya sıçradı. Yenidoğan Mahallesi Kıvrım Sokak'ta bulunan bir tekstil atölyesinde saat 09.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Bitişikteki iki binaya da sıçrayan yangına müdahale yaklaşık 1 saat sürdü. Yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışması sürüyor. Yangında ölen yada yaralanan olmadı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:36 Kaynak: DHA

Yenidoğan Mahallesi, Güncel
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