Sancaktepe'de temizlik yaptığı evlerden hırsızlık yapan şahıs yakalandı - Son Dakika

Sancaktepe'de temizlik yaptığı evlerden altın ve çeşitli ziynet eşyaları çalan kadın şahıs kıskıvrak yakalandı. Yakalanan şüpheli adliyeye sevk edilirken, çaldığı eşyaların bir kısmı polis merkezinde sergilendi.

Sancaktepe'de evlere temizlik için giden G.S.'nin, temizlik için gittiği 3 evden altın ile çeşitli ziynet eşyaları ve takılar çaldığı tespit edildi. Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü, şüpheli şahsı yaptığı çalışma sonrasında kıskıvrak yakaladı. Yakalanan şahsın, çaldığı eşyalardan çoğunu sattığı belirlenirken, eşyaların bir kısmı da sahibine teslim edildi. Çalınan eşyaların bir kısmı, Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğinde sergilendi. G.S. adlı şahıs polis merkezindeki işlemlerini ardından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL