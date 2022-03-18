Sancaktepe'de ters yöne giren TIR İETT otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı (2) - Son Dakika

SANCAKTEPE'de ters yönde giden TIR, İETT otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Kazada İETT şoförü hafif şekilde yaralandı.
Kaza, Sancaktepe İmam Rabbani Caddesi'nde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Dudullu istikametinde ters yönde giden Serdar Ünsal'ın kullandığı 34 FAZ 866 plakalı TIR'la, 34 EJE 033 plakalı İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan İETT şoförü, ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.
Kaynak: DHA
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