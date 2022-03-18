Sancaktepe'de tır ile İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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Sancaktepe'de tır ile İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

18.03.2022 18:43

Sancaktepe'de tır ile İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı Sancaktepe'de cadde üzerinde ters istikamette seyir halinde olan tır ile İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı.

Sancaktepe'de tır ile İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

İSTANBUL - Sancaktepe'de cadde üzerinde ters istikamette seyir halinde olan tır ile İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı. Kazada İETT otobüsü şoförü yaralandı.

Kaza, Sancaktepe İmam Rabbani Caddesi Üzerinde 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İmam Rabbani Caddesi Dudullu istikametine seyir halinde olan Serdar Ünsal kontrolündeki 34 FAZ 866 plakalı Ford marka tır, cadde üzerinde ters yöne girerek Samandıra istikametine seyir halinde olan 34 EJE 033 plakalı İETT otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin kazayı ihbar etmesi sonucu olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan İETT otobüs şoförü, ilk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldıktan sonra hastaneye sevk edildi.

Sancaktepe'de tır ile İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı
Sancaktepe'de tır ile İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı
Sancaktepe'de tır ile İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

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Sancaktepe, İETT, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sancaktepe'de tır ile İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sancaktepe'de tır ile İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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