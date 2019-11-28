Son Dakika Haberleri: Sancaktepe'de tır yayaya çarptı: 1 ölü
Son Dakika 3. Sayfa Sancaktepe'de tır yayaya çarptı: 1 ölü - Son Dakika

Sancaktepe'de tır yayaya çarptı: 1 ölü

6 saat önce

Sancaktepe'de yolun karşısına geçmeye çalışan şahıs tırın çarpması nedeniyle feci şekilde can verdi.

Sancaktepe'de tır yayaya çarptı: 1 ölü, System.String[]

Sancaktepe'de yolun karşısına geçmeye çalışan şahıs tırın çarpması nedeniyle feci şekilde can verdi. Tır şoförü gözaltına alınırken, yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.


Kaza, Sancaktepe ilçesi Eyüpsultan Mahallesi Hoca Nasreddin Caddesi'nde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. İlhan C. idaresindeki 34 FD 9910 plakalı tır Sultanbeyli istikametinde seyir halinde iken yolun karşısına geçmeye çalışan kimliği belirlenemeyen şahsı altına aldı. Şahıs kazada feci şekilde can verdi. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tır şoförü gözaltına alınırken görgü tanıkları ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Caddenin çift yönlü kapatılması nedeniyle kilometrelerce trafik oluştu. Olay ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.


Kazanın görgü şahitlerinden Sedat Boztepe, yaptığı açıklamada "Kaza anında aracımızın içerisindeydik. Tır şoförü yaya vatandaşı fark edemedi. Hızı çok yavaş olmasına rağmen dinlenme tesisinden çıkan vatandaşı göremedi, vatandaş kör noktadan geliyordu. Kasti olarak çarpmadı" diye konuştu. - İSTANBUL

Sultanbeyli, Sancaktepe, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 08:20 Kaynak: İHA
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