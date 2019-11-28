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Sancaktepe'de tırın çarptığı şahıs feci şekilde can verdi

6 saat önce

Sancaktepe'de tırın çarptığı şahıs feci şekilde can verdi Sancaktepe'de feci kaza, 1 ölüİSTANBUL - Sancaktepe'de yolun karşısına geçen şahıs tırın çarpmasıyla feci şekilde can verdi.

Sancaktepe'de tırın çarptığı şahıs feci şekilde can verdi

Sancaktepe'de feci kaza, 1 ölü

İSTANBUL - Sancaktepe'de yolun karşısına geçen şahıs tırın çarpmasıyla feci şekilde can verdi. Tır şoförü gözaltına alınırken,yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Kaza Sancaktepe' Eyüpsultan Mahallesi Hoca Nasreddin caddesinde saat 19: 00 sularında meydana geldi. İlhan C. idaresindeki 34 FD 9910 plakalı tır Sultanbeyli istikametinde seyir halinde iken yolun karşısına geçmeye çalışan kimliği belirlenemeyen şahsı altına aldı.Şahıs kazada feci şekilde can verdi.

Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tır şoförü gözaltına alınırken görgü tanıkları ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Cadde çift yönlü trafiğe kapatıldı. Kilometrelerce trafik oluştu. Olay ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Tır şoförünün yaya vatandaşı fark edemediğini ifade eden Sedat Boztepe, "Kaza anında aracımızın içerisindeydik. Tır şoförü yaya vatandaşı fark edemedi. Hızı çok yavaş olmasına rağmen dinlenme tesisinden çıkan vatandaşı göremedi vatandaş kör noktadan geliyordu. Kasti olarak çarpmadı " diye konuştu.

Sancaktepe'de tırın çarptığı şahıs feci şekilde can verdi

Sancaktepe, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 08:54 Kaynak: İHA
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