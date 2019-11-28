Son Dakika Haberleri: Sancaktepe'de tırın çarptığı yaya öldü
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Sancaktepe'de tırın çarptığı yaya öldü

6 saat önce

Sancaktepe'de yolun karşısına geçmek isteyen bir kişi, tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Sancaktepe'de tırın çarptığı yaya öldü, System.String[]

Sancaktepe'de yolun karşısına geçmek isteyen bir kişi, tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İ.C idaresindeki 34 FD 9910 plakalı tır, Hoca Nasrettin Caddesi'nde Ankara yönüne seyir halindeyken karşıdan karşıya geçmek isteyen yayaya çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, üzerinde kimlik çıkmayan 60 yaşlarındaki erkeğin hayatını kaybettiğini belirledi.

Sürücü gözaltına alınırken kaza nedeniyle cadde bir süre trafiğe kapatıldı.

Sancaktepe, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 08:32 Kaynak: AA
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