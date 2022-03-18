Sancaktepe'de tırla çarpışan İETT otobüsünün sürücüsü yaralandı - Son Dakika

İstanbul Sancaktepe'de İETT otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.

Eyüpsultan Mahallesi İmam Rabbani Caddesi'nde ilerleyen Serdar Ü'nün kullandığı 34 FAZ 866 plakalı tır ile İETT otobüsü, yolun viraj kısmında çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan otobüs şoförü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle İETT otobüsü ile tırda hasar oluştu, caddedeki trafik akışı tek şeritten kontrollü sağlandı.