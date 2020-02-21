Sancaktepe'de trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sancaktepe'de trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Sancaktepe'de trafik kazası: 1 yaralı

6 saat önce

Sancaktepe'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Sancaktepe'de trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]

Sancaktepe'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Sancaktepe TEM yan yolda seyir halinde olan Muhammed V'nin kullandığı 34 BIL 439 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Kazada sürücü otomobile sıkışırken olay yerine polis, itfaiye ve sağılık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışması sonucu sürücü sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sürücü Muhammed V. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

TEM Otoyolu, Sancaktepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 06:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Klip çekiminde hasta rolünü canlandıran kişi gerçekten hastanelik oldu
Çin'de koronavirüs salgını nedeniyle araba satışları yüzde 92 oranında düştü Çin'deki koronavirüs salgını nedeniyle araba satışları yüzde 92 düştü 15 aydır kayıp olan Burhan Aykurt ormanlık alanda ölü bulundu

Son Dakika Haberleri
00:12 Arda Kural, yıllar sonra setlere döndü! Tutunamayanlar dizisinin kadrosuna katıldı
21:53 Burcu Biricik'in yeni imajı büyük beğeni topladı
21:26 Ece Erken'in Instagram'daki sahte hesapları ifşa oldu
18:09 "KİTAP 1820" filminin çekimleri başladı
17:41 İbrahim Büyükak: Büyük bir reaksiyon gösterdiler

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2020 00:55:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sancaktepe'de trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]