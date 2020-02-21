Sancaktepe'de trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Sancaktepe'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Sancaktepe TEM yan yolda seyir halinde olan Muhammed V'nin kullandığı 34 BIL 439 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.
Kazada sürücü otomobile sıkışırken olay yerine polis, itfaiye ve sağılık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışması sonucu sürücü sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sürücü Muhammed V. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.