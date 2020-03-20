Sancaktepe'de trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Sancaktepe'de trafik kazası: 2 yaralı
18 dakika önce
Sancaktepe'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.
Sancaktepe'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.
TEM Otoyolu Samandıra Bağlantı Yolu Samandıra Kavşağı yakınında Mert Aslan'ın kullandığı 34 PU 3066 otomobil, İsa Gerçek idaresindeki 52 K 0976 kamyonete arkadan çarptı.
Kazada sürücüler Aslan ile Gerçek ağır yaralandı.
Yaralılar Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 05:18 Kaynak: AA
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